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Выложен вероятный сценарий разгрома Украины армией РФ в случае нападения на Крым

, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложен вероятный сценарий разгрома Украины армией РФ в случае нападения на Крым
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликован предполагаемый сценарий разгрома Российской Федерацией Украины в случае нападения Вооруженных сил соседней страны на Крым. Соответствующий материал разместили некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет канал «Мирный солдат» в «Яндекс. Дзен», если РФ столкнется с агрессией Киева против Крыма, российская армия задействует имеющиеся в ее распоряжении средства радиоэлектронной борьбы. Они выведут из строя как военную, так и гражданскую инфраструктуру Украины, страна останется без связи и электричества.

Затем будут применены наземные и воздушные силы, говорится в процитированной публикации. Отмечается, что благодаря использованию передового оружия потери военных РФ сведутся к минимуму.

Ранее сообщалось, что киевские силовики выложили в интернет видео ударов по позициям бригады ДНР «Восток» в зоне конфликта в Донбассе.

ДЦ

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