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Военные ВСУ показали видео «разгрома» позиций бригады ДНР «Восток» в Донбассе

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Военные ВСУ показали видео «разгрома» позиций бригады ДНР «Восток» в Донбассе
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

На YouTube-канале боевой группы K-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилась видеозапись, на которой, как говорится в названии ролика, запечатлен «разгром» позиций бригады ДНР «Восток» в Донецкой области.

В комментарии к выложенным кадрам утверждается, что киевские военные атаковали противника в ответ на обстрелы мирного населения. О потерях «Востока» авторы ролика пообещали проинформировать позже.

Ранее в четверг сообщалось, что в Соединенных Штатах озвучили возможный сценарий начала «вторжения» армии России на территорию украинской Херсонской области. По данному вопросу высказался генерал Бен Ходжес.

ДЦ

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Генерал США озвучил возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины

Генерал США озвучил возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины

Американский генерал Бен Ходжес, ранее занимавший должность командующего Вооруженными силами Соединенных Штатов на территории Европы, назвал возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины.

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