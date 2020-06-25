Военные ВСУ показали видео «разгрома» позиций бригады ДНР «Восток» в Донбассе
25 июня 2020, 14:31[ «Аргументы Недели» ]
На YouTube-канале боевой группы K-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилась видеозапись, на которой, как говорится в названии ролика, запечатлен «разгром» позиций бригады ДНР «Восток» в Донецкой области.
В комментарии к выложенным кадрам утверждается, что киевские военные атаковали противника в ответ на обстрелы мирного населения. О потерях «Востока» авторы ролика пообещали проинформировать позже.
Ранее в четверг сообщалось, что в Соединенных Штатах озвучили возможный сценарий начала «вторжения» армии России на территорию украинской Херсонской области. По данному вопросу высказался генерал Бен Ходжес.
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