Военные ВСУ показали видео «разгрома» позиций бригады ДНР «Восток» в Донбассе

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25 июня 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

На YouTube-канале боевой группы K-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилась видеозапись, на которой, как говорится в названии ролика, запечатлен «разгром» позиций бригады ДНР «Восток» в Донецкой области.

В комментарии к выложенным кадрам утверждается, что киевские военные атаковали противника в ответ на обстрелы мирного населения. О потерях «Востока» авторы ролика пообещали проинформировать позже.

Ранее в четверг сообщалось, что в Соединенных Штатах озвучили возможный сценарий начала «вторжения» армии России на территорию украинской Херсонской области. По данному вопросу высказался генерал Бен Ходжес.