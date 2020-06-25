Генерал США озвучил возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины
25 июня 2020, 12:16[ «Аргументы Недели» ]
Американский генерал Бен Ходжес, ранее занимавший должность командующего Вооруженными силами Соединенных Штатов на территории Европы, назвал возможный сценарий начала «вторжения» Российской Федерации на юг Украины.
Процитированный изданием News Front Ходжес допустил, что операция пройдет во время учений «Кавказ 2020», когда в Южном военном округе РФ сконцентрируется большая группировка. По словам генерала, Москва в период маневров может объявить гуманитарный кризис в Крыму, вызванный водной блокадой со стороны Украины, и под этим предлогом «вторгнуться» в Херсонскую область, от которой зависит снабжение полуострова.
Ранее сегодня сообщалось, что отечественный эксперт Олег Неменский рассказал о «ловушке» для России из-за минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе.
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