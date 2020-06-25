Аналитик поведал о «ловушке» для РФ из-за минских соглашений об урегулировании в Донбассе
25 июня 2020, 10:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Минские договоренности об урегулировании вооруженного конфликта на территории Донбасса загнали подписавшую соглашения Российскую Федерацию в «ловушку». Соответствующую точку зрения высказал политический эксперт Олег Неменский.
По словам аналитика, ставшего собеседником интернет-издания «Украина.ру», формальную ответственность за реализацию положений «Минска» из подписантов несет только Москва. Поэтому в Европе обвиняют именно РФ в невыполнении договоренностей, отметил Неменский.
Как заявил эксперт, данный юридический казус можно было бы легко разрешить, если бы у всех сторон конфликта в Донбассе имелось желание прекратить противостояние, однако «ситуация-то совсем иная».
Ранее сегодня сообщалось, что в Верховной Раде допустили «ликвидацию» Украины в случае реванша Петра Порошенко, бывшего президента страны.
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