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Аналитик поведал о «ловушке» для РФ из-за минских соглашений об урегулировании в Донбассе

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Аналитик поведал о «ловушке» для РФ из-за минских соглашений об урегулировании в Донбассе
Учения ВСУ, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

Минские договоренности об урегулировании вооруженного конфликта на территории Донбасса загнали подписавшую соглашения Российскую Федерацию в «ловушку». Соответствующую точку зрения высказал политический эксперт Олег Неменский.

По словам аналитика, ставшего собеседником интернет-издания «Украина.ру», формальную ответственность за реализацию положений «Минска» из подписантов несет только Москва. Поэтому в Европе обвиняют именно РФ в невыполнении договоренностей, отметил Неменский.

Как заявил эксперт, данный юридический казус можно было бы легко разрешить, если бы у всех сторон конфликта в Донбассе имелось желание прекратить противостояние, однако «ситуация-то совсем иная».

Ранее сегодня сообщалось, что в Верховной Раде допустили «ликвидацию» Украины в случае реванша Петра Порошенко, бывшего президента страны.

ДЦ

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