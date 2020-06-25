В Раде предсказали возможную «ликвидацию» Украины в случае «реванша» Порошенко
25 июня 2020, 09:33[ «Аргументы Недели» ]
Украина может развалиться из-за слабости власти и разгрома правоохранительных структур в случае «реванша» бывшего президента Петра Порошенко. С соответствующим заявлением выступили в Верховной Раде.
Как отметил парламентарий Андрей Деркач, в настоящий момент Порошенко, пользуясь слабостью киевского руководства, «пытается через улицу осуществить реванш». В случае успеха замысла бывшего президента может произойти «ликвидация» Украины, предсказал процитированный «ПолитНавигатором» депутат.
Ранее в четверг сообщалось, что вьетнамское издание Soha предрекло катастрофу Украины, если власти страны решат ударить ракетами по территории России.
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