Киевский аналитик спрогнозировал «неизбежную» войну между Украиной и Россией
29 июня 2020, 13:24[ «Аргументы Недели» ]
Военный конфликт между Украиной и Российской Федерацией «неизбежен». С соответствующим прогнозом на своей странице в социальной сети Facebook выступил Андрей Головачев, киевский политический эксперт.
Аналитик призвал украинские власти не допустить дальнейшего расширения территории самопровозглашенных республик Донбасса. Согласно точке зрения Головачева, «такая опасность более чем реальна» в связи с «территориальными претензиями» со стороны России. По словам эксперта, война между Украиной и РФ «становится все более очевидной».
Ранее сегодня сообщалось, что Игорь Стрелков, экс-командир ополчения ДНР, озвучил ключевое условие для реализации Киевом хорватского сценария в Донбассе.
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