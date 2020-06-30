В Киеве сообщили о готовности к «военному вторжению» России на Украину с Кавказа

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30 июня 2020, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация может начать «военное вторжение» на территорию Украины с Кавказа, власти страны готовы к предполагаемому нападению. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Василий Боднар, заместитель главы украинского МИД.

Согласно утверждению дипломата, в наступление могут перерасти российские учения «Кавказ-2020». В числе вероятных причин для проведения операции Боднар назвал стремление Москвы решить проблему водоснабжения Крымского полуострова.

Представители украинской власти и экспертного сообщества регулярно обвиняют Россию в агрессивных планах. Руководство РФ подобные заявления опровергает.

Ранее во вторник сообщалось, что в Донбассе силы ДНР уничтожили в ходе контратаки двух киевских военных.