Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Киеве сообщили о готовности к «военному вторжению» России на Украину с Кавказа

, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве сообщили о готовности к «военному вторжению» России на Украину с Кавказа
Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация может начать «военное вторжение» на территорию Украины с Кавказа, власти страны готовы к предполагаемому нападению. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Василий Боднар, заместитель главы украинского МИД.

Согласно утверждению дипломата, в наступление могут перерасти российские учения «Кавказ-2020». В числе вероятных причин для проведения операции Боднар назвал стремление Москвы решить проблему водоснабжения Крымского полуострова.

Представители украинской власти и экспертного сообщества регулярно обвиняют Россию в агрессивных планах. Руководство РФ подобные заявления опровергает.

Ранее во вторник сообщалось, что в Донбассе силы ДНР уничтожили в ходе контратаки двух киевских военных.

ДЦ

Мнение

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью