В Киеве сообщили о готовности к «военному вторжению» России на Украину с Кавказа
30 июня 2020, 08:08[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация может начать «военное вторжение» на территорию Украины с Кавказа, власти страны готовы к предполагаемому нападению. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Василий Боднар, заместитель главы украинского МИД.
Согласно утверждению дипломата, в наступление могут перерасти российские учения «Кавказ-2020». В числе вероятных причин для проведения операции Боднар назвал стремление Москвы решить проблему водоснабжения Крымского полуострова.
Представители украинской власти и экспертного сообщества регулярно обвиняют Россию в агрессивных планах. Руководство РФ подобные заявления опровергает.
Ранее во вторник сообщалось, что в Донбассе силы ДНР уничтожили в ходе контратаки двух киевских военных.
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