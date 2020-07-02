Погребинский объяснил маловероятность отправки Порошенко в тюрьму при Зеленском

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2 июля 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский и Петр Порошенко на предвыборных дебатах, Mohammad Javad Abjoushak / globallookpress.com

Тюремное заключение для бывшего президента Украины Петра Порошенко при нынешнем главе государства Владимире Зеленском является маловероятным вариантом. Об этом рассказал Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

По мнению аналитика, Порошенко рассматривается командой Зеленского в качестве удобного оппонента, который полезнее на воле. Как полагает Погребинский, отправка экс-президента в тюрьму обернется для действующей украинской власти проблемами. В числе них процитированный «ПолитНавигатором» эксперт назвал «бунт оплаченных порохоботов» и негативную реакцию Запада.

Ранее в четверг сообщалось, что в Народной милиции ЛНР проинформировали об ответной атаке по киевским военным в Донбассе.