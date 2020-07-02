ЛНР сделала экстренное заявление об атаке по бойцам ВСУ после обстрела республики

Аргументы Недели → В мире 13+

2 июля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Учения ВСУ, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

Ополченцы атаковали военнослужащих Вооруженных сил Украины после обстрела ими территории ЛНР. Об этом говорится в экстренном заявлении, распространенном Народной милицией республики.

В Народной милиции проинформировали, что представители 93-й бригады ВСУ обстреляли с применением крупнокалиберного пулемета поселок Голубовское. В результате атаки оказались повреждены три дома.

Бойцы ЛНР в ответ пресекли огневую активность противника. Украинская сторона потеряла раненым одного военного, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине раскрыли тактику удара по кораблям ракетами «Нептун».