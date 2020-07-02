На Украине раскрыли тактику удара по кораблям «угрожающими» Крымскому мосту ракетами
2 июля 2020, 11:57[ «Аргументы Недели» ]
Олег Коростелев, руководитель украинского конструкторского бюро «Луч», раскрыл тактику боевого применения ракет «Нептун» против кораблей. Ранее в бывшей советской республике неоднократно заявляли, что «Нептун» представляет «угрозу» для российского Крымского моста.
По словам Коростелева, ставшего собеседником авторов YouTube-канала Security Talks, действие противоракетных систем кораблей является ограниченным. Около двадцати секунд непрерывной работы такой системы позволяет сбить ракету, однако после этого судно становится «голым», отметил глава «Луча».
Как рассказал Олег Коростелев, если в течение последующих тридцати секунд – минуты по кораблю будет выпущена еще одна ракета, он столкнется с трудностями при отражении удара.
Ранее сегодня сообщалось, что независимый эксперт Юрий Антипов заявил об уничтожении малайзийского Boeing в Донецкой области «изощренным способом».
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