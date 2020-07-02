Российский эксперт заявил об уничтожении Boeing MH17 «изощренным способом»

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2 июля 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Малайзийский Boeing MH17 был уничтожен в Донбассе «изощренным способом», который ранее, скорее всего, не применялся при проведении специальных операций. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Юрий Антипов, российский независимый эксперт, занимающийся расследованием гибели самолета, который потерпел крушение летом 2014 года.

Антипов, отрицающий версию о том, что Boeing сбили из комплекса «Бук», разместил фотографии информационных дисплеев из кабины пилотов после взрыва самолета. Эксперт отметил, что «ни при каких условиях поражающие элементы от “Бука” не могли оставить такой огромной дыры в корпусе дисплея».

Согласно предположению автора поста, гражданский лайнер уничтожили другим, «изощренным» способом. Юрий Антипов выразил надежду на то, что когда-нибудь сможет о нем «всем и все рассказать».

Ранее сообщалось, что Евгений Мураев, бывший украинский депутат, назвал единственный способ спасти страну от развала.