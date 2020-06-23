В Совфеде озвучили версию об уничтожении Boeing MH17 охотившимися за Путиным ВСУ

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июня 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Малайзийский Boeing, потерпевший крушение в небе над Донецкой областью в июле 2014 года, могли сбить военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые охотились за самолетом Владимира Путина. Такую версию озвучил Франц Клинцевич, член Совета Федерации.

По словам парламентария, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, «в 2014 году должен был состоятся пролет самолета президента России, в том числе над этой территорией». Клинцевич допустил, что киевские силовики уничтожили выполнявший рейс MH17 лайнер по ошибке, приняв его за Ил-96 Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что политолог Михаил Погребинский назвал выгоду России от воссоединения ДНР и ЛНР с Украиной.