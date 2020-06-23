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Киевский политолог назвал выгоду от возвращения ДНР и ЛНР на Украину для России

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Киевский политолог назвал выгоду от возвращения ДНР и ЛНР на Украину для России
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, озвучил выгоду от возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины для Российской Федерации. Точка зрения аналитика приведена в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отметил процитированный ФАН Погребинский, пока Донецк и Луганск не воссоединятся с Украиной, власть в стране останется в руках антироссийских сил разной степени агрессивности, поскольку их на выборах поддерживает большинство избирателей. Из слов эксперта следует, что возращение в состав Украины ДНР и ЛНР, чье население симпатизирует РФ, повлияет на результаты выборов в желательную для Москвы сторону.

Ранее сообщалось, что украинский аналитик Андрей Ваджра назвал примерный срок уничтожения армии страны Россией в случае войны.

ДЦ

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