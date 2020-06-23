Украинский аналитик назвал примерный срок уничтожения Россией ВСУ в случае войны

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23 июня 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Определен примерный срок уничтожения Россией Вооруженных сил Украины в случае военного конфликта между странами. По данному вопросу в разговоре с представителями отечественных интернет-СМИ высказался украинский эксперт Андрей Ваджра.

Как отметил аналитик, армия РФ «может за неделю дойти до Львова». По словам Ваджры, уничтожение ВСУ является «вопросом считанных дней».

Эксперт добавил, что Москве необходимо решать украинский вопрос, так как он касается непосредственно безопасности России. При этом Андрей Ваджра выразил сомнение в целесообразности реализации силового сценария руководством РФ.

Ранее сообщалось, что Евгений Червоненко, бывший член правительства Украины, высмеял «стену» на границе с Россией.