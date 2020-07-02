Экс-депутат Рады назвал единственный способ спасти Украину от развала на части
2 июля 2020, 08:54[ «Аргументы Недели» ]
Федерализация является единственным способом предотвратить развал украинского государства на части. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Евгений Мураев, бывший депутат Верховной Рады.
Согласно точке зрения экс-парламентария, процитированного ресурсом «ПолитНавигатор», под контролем центральной власти необходимо оставить Вооруженные силы, Нацбанк, финансовую систему, МИД и госмонополии. «Все остальное нужно отдать на места», - отметил Мураев.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в украинском парламенте заявили об угрозе «наступления» армии РФ на территорию страны со всех направлений.
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