Экс-депутат Рады назвал единственный способ спасти Украину от развала на части

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2 июля 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Украины, Mykola Miakshykov / globallookpress.com

Федерализация является единственным способом предотвратить развал украинского государства на части. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Евгений Мураев, бывший депутат Верховной Рады.

Согласно точке зрения экс-парламентария, процитированного ресурсом «ПолитНавигатор», под контролем центральной власти необходимо оставить Вооруженные силы, Нацбанк, финансовую систему, МИД и госмонополии. «Все остальное нужно отдать на места», - отметил Мураев.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в украинском парламенте заявили об угрозе «наступления» армии РФ на территорию страны со всех направлений.