В Раде заявили об угрозе «наступления» армии РФ на Украину со всех направлений
1 июля 2020, 14:41[ «Аргументы Недели» ]
Роман Костенко, депутат Верховной Рады, заявил об угрозе «военного вторжения» России на Украину со всех направлений. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в сети.
Как пишет портал «ПолитНавигатор», парламентарий полагает, что в случае полномасштабного конфликта армейские подразделения РФ будут введены из Крыма, республик Донбасса и Белоруссии.
Михаил Забродский, коллега Костенко по депутатскому корпусу, также высказавшийся по вопросу гипотетического «вторжения», отметил, что «региональным плацдармом» для России может стать белорусская территория.
Ранее в среду сообщалось, что эксперт Дмитрий Родионов раскрыл вероятный сценарий ухода Владимира Зеленского с должности президента Украины.
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