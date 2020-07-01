В Раде заявили об угрозе «наступления» армии РФ на Украину со всех направлений

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1 июля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Роман Костенко, депутат Верховной Рады, заявил об угрозе «военного вторжения» России на Украину со всех направлений. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в сети.

Как пишет портал «ПолитНавигатор», парламентарий полагает, что в случае полномасштабного конфликта армейские подразделения РФ будут введены из Крыма, республик Донбасса и Белоруссии.

Михаил Забродский, коллега Костенко по депутатскому корпусу, также высказавшийся по вопросу гипотетического «вторжения», отметил, что «региональным плацдармом» для России может стать белорусская территория.

Ранее в среду сообщалось, что эксперт Дмитрий Родионов раскрыл вероятный сценарий ухода Владимира Зеленского с должности президента Украины.