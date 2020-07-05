Зеленский пообещал сделать из Украины «морскую державу»

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5 июля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Зеленский , Instagram

Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Одессе по случаю Дня Военно-морских сил Украины заявил, что сделает флот «образцом мощи и современности» и обеспечит его ракетным вооружением.

«Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далёких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем», - пояснил он.

Зеленский отметил, что Киев должен быть полностью осведомлен о ситуации в морском и подводном пространстве. По его словам, все вышесказанное уже передано для реализации командующему ВМС Украины.

Президент также добавил, что принятие на вооружение ракетного комплекса «Нептун» сделает страну более «сильным игроком» в акватории Чёрного и Азовского морей. Кроме того, он ждет от США в рамках военной помощи катера Island и Mark VI.