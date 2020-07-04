Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

ВМС Украины планируют в 2021 году разместить на Черном и Азовском побережье ПКР "Нептун"

, 22:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ВМС Украины планируют в 2021 году разместить на Черном и Азовском побережье ПКР
фото: украинская ракета, сайт Минобороны Украины

Украинские ВМС планируют принять на вооружение противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами "Нептун" в 2021 году и развернуть три дивизиона, заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Два дивизиона будут базироваться, по его словам, на Черном море, один - на Азовском. Неижпапа сообщил, что испытания комплексов показали их эффективность, "ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно". Главной задачей на данный момент командующий считает как можно быстрее их получить и умело применять.

В Одесской области в июне протестировали украинскую ракету "Нептун", которая, согласно сделанным ранее заявлениям киевских экспертов, "способна бить вглубь территории России".

Олег Коростелев, руководитель бюро "Луч", раскрыл тактику боевого применения ракет "Нептун" против кораблей. 

НС

В мире

ВМС Украины планируют в 2021 году разместить на Черном и Азовском побережье ПКР

ВМС Украины планируют в 2021 году разместить на Черном и Азовском побережье ПКР "Нептун"

Украинские ВМС планируют принять на вооружение противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами "Нептун" в 2021 году и развернуть три дивизиона, заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью