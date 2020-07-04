ВМС Украины планируют в 2021 году разместить на Черном и Азовском побережье ПКР

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4 июля 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: украинская ракета, сайт Минобороны Украины

Украинские ВМС планируют принять на вооружение противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами "Нептун" в 2021 году и развернуть три дивизиона, заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Два дивизиона будут базироваться, по его словам, на Черном море, один - на Азовском. Неижпапа сообщил, что испытания комплексов показали их эффективность, "ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно". Главной задачей на данный момент командующий считает как можно быстрее их получить и умело применять.

В Одесской области в июне протестировали украинскую ракету "Нептун", которая, согласно сделанным ранее заявлениям киевских экспертов, "способна бить вглубь территории России".

Олег Коростелев, руководитель бюро "Луч", раскрыл тактику боевого применения ракет "Нептун" против кораблей.