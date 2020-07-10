Предсказана потеря Украиной новых территорий в Донбассе в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР
10 июля 2020, 15:03[ «Аргументы Недели» ]
Реализация Киевом военного сценария в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР приведет к потери Украиной новых территорий. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил политолог Антон Бредихин.
Аналитик, ставший собеседником интернет-издания «НьюИнформ», полагает, что украинская сторона не пойдет на развязывание полноценных боевых действий в Донбассе, поскольку такой вариант не устраивает внешние силы, которые управляют бывшей советской республикой. Если Киев все-таки решится на наступление, ДНР и ЛНР прирастут новыми территориями, предсказал Бредихин.
Ранее политический эксперт Геворг Мирзаян раскрыл негативные последствия для России в случае вхождения в состав страны Донецка и Луганска.
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