Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Предсказана потеря Украиной новых территорий в Донбассе в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Предсказана потеря Украиной новых территорий в Донбассе в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Реализация Киевом военного сценария в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР приведет к потери Украиной новых территорий. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил политолог Антон Бредихин.

Аналитик, ставший собеседником интернет-издания «НьюИнформ», полагает, что украинская сторона не пойдет на развязывание полноценных боевых действий в Донбассе, поскольку такой вариант не устраивает внешние силы, которые управляют бывшей советской республикой. Если Киев все-таки решится на наступление, ДНР и ЛНР прирастут новыми территориями, предсказал Бредихин.

Ранее политический эксперт Геворг Мирзаян раскрыл негативные последствия для России в случае вхождения в состав страны Донецка и Луганска.

ДЦ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью