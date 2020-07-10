Политолог раскрыл негативные для России последствия в случае присоединения ДНР и ЛНР

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10 июля 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Вхождение самопровозглашенных республик Донбасса в состав Российской Федерации приведет к ряду негативных для Москвы последствий. Об этом на страницах интернет-СМИ рассказал политический эксперт Геворг Мирзаян.

Как отметил аналитик, в случае присоединения ДНР и ЛНР в отношении России будут введены новые санкции. Также возникнут проблемы с евразийской интеграцией – участвующие в ней страны будут бояться Москву - а на Украине произойдет «консолидация русофобских сил».

Ранее в пятницу сообщалось, что на страницах американских СМИ появился материал, в котором названо оружие украинской армии для уничтожения «российских танков в Донбассе».