Политолог раскрыл негативные для России последствия в случае присоединения ДНР и ЛНР
10 июля 2020, 14:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: Life
Вхождение самопровозглашенных республик Донбасса в состав Российской Федерации приведет к ряду негативных для Москвы последствий. Об этом на страницах интернет-СМИ рассказал политический эксперт Геворг Мирзаян.
Как отметил аналитик, в случае присоединения ДНР и ЛНР в отношении России будут введены новые санкции. Также возникнут проблемы с евразийской интеграцией – участвующие в ней страны будут бояться Москву - а на Украине произойдет «консолидация русофобских сил».
Ранее в пятницу сообщалось, что на страницах американских СМИ появился материал, в котором названо оружие украинской армии для уничтожения «российских танков в Донбассе».
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