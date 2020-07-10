В США назвали оружие армии Украины для уничтожения «российских танков в Донбассе»

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10 июля 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины смогут взрывать «российские танки в Донбассе» с помощью комплексов Javelin, переданных Соединенными Штатами Киеву. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание The Drive утверждает, что в настоящий момент в зоне конфликта на востоке Украины якобы находится более 450 российских бронемашин. Как отмечается в процитированной публикации, для США остаются неясными перспективы того, что произойдет, если военные ВСУ уничтожат танки РФ в Донбассе.

Официальный Киев и Запад обвиняют Москву в прямой военной помощи силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Российские власти подобные утверждения отрицают.

Ранее стало известно, что в Донбассе снайпер ополчения застрелил солдата из «княжеской» бригады украинской армии.