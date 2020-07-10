В Донбассе снайпер ополченцев уничтожил военного из «княжеской» бригады ВСУ

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10 июля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Снайперы, Sgt. Thomas Calvert / globallookpress.com

В зоне боевых действий в Донбассе снайпер ополчения застрелил военного из 30-й бригады Вооруженных сил Украины имени князя Константина Острожского. Соответствующую информацию распространила пресс-служба соединения.

В сводке, опубликованной пресс-службой, говорится, что от пули снайпера в минувшую среду погиб солдат «княжеской» бригады Олег Шило. Ликвидированному стрелком мужчине было 29 лет. В составе соединения он служил с декабря прошлого года.

Ранее в пятницу сообщалось, что Юрий Кнутов, российский военный эксперт, рассказал, какая страна могла организовать уничтожение малайзийского Boeing в Донецкой области.