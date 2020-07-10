В Донбассе снайпер ополченцев уничтожил военного из «княжеской» бригады ВСУ
10 июля 2020, 11:22[ «Аргументы Недели» ]
В зоне боевых действий в Донбассе снайпер ополчения застрелил военного из 30-й бригады Вооруженных сил Украины имени князя Константина Острожского. Соответствующую информацию распространила пресс-служба соединения.
В сводке, опубликованной пресс-службой, говорится, что от пули снайпера в минувшую среду погиб солдат «княжеской» бригады Олег Шило. Ликвидированному стрелком мужчине было 29 лет. В составе соединения он служил с декабря прошлого года.
Ранее в пятницу сообщалось, что Юрий Кнутов, российский военный эксперт, рассказал, какая страна могла организовать уничтожение малайзийского Boeing в Донецкой области.
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