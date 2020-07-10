Российский военный эксперт назвал возможного организатора уничтожения Boeing MH17

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10 июля 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Уничтожение выполнявшего рейс MH17 малайзийского Boeing в Донбассе могло быть организовано Соединенными Штатами. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами высказал Юрий Кнутов, российский военный эксперт.

Аналитик напомнил, что Малайзия в свое время создала общественный трибунал, который вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы США Билла Клинтона за массовое убийство мусульман. Гибель MH17 могла быть местью Вашингтона Куалу-Лумпуру за данный трибунал, полагает Кнутов. Согласно точке зрения эксперта, авиакатастрофа в Донбассе также позволила американской стороне «подставить» Россию.

Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине оценили возможность военного нападения РФ на страну.