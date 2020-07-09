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Эксперт назвал «стопроцентную вину» Украины в связи с уничтожением Boeing MH17

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Эксперт назвал «стопроцентную вину» Украины в связи с уничтожением Boeing MH17
Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Российский военный эксперт Юрий Кнутов, обсуждая с журналистами расследование уничтожения самолета Boeing MH17 летом 2014 года в Донбассе, напомнил, что Киев не закрыл воздушное пространство над регионом, где велись активные боевые действия. «Это стопроцентная вина Украины», - отметил специалист.

Кнутов добавил, что международный трибунал, который не считает обязательным рассматривать данное обстоятельство, является «судилищем, проплаченным политическими и экономическими взятками».

Ранее в четверг сообщалось, что украинский политолог Константин Бондаренко предсказал приближение момента свержения президента Владимира Зеленского.

ДЦ

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