Эксперт назвал «стопроцентную вину» Украины в связи с уничтожением Boeing MH17
9 июля 2020, 19:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Новороссия»
Российский военный эксперт Юрий Кнутов, обсуждая с журналистами расследование уничтожения самолета Boeing MH17 летом 2014 года в Донбассе, напомнил, что Киев не закрыл воздушное пространство над регионом, где велись активные боевые действия. «Это стопроцентная вина Украины», - отметил специалист.
Кнутов добавил, что международный трибунал, который не считает обязательным рассматривать данное обстоятельство, является «судилищем, проплаченным политическими и экономическими взятками».
Ранее в четверг сообщалось, что украинский политолог Константин Бондаренко предсказал приближение момента свержения президента Владимира Зеленского.
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