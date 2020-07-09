Украинский аналитик заявил о приближении момента свержения президента Зеленского

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9 июля 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Момент свержения президента Владимира Зеленского приближается. С соответствующим прогнозом выступил Константин Бондаренко, украинский политический эксперт.

По словам аналитика, среди людей, соприкасающихся с политикой, ходят разговоры о том, что осенью Зеленского «точно снесут». Среди организаторов предполагаемого переворота называются Петр Порошенко и Александр Турчинов.

Как отметил Бондаренко, данная ситуация напоминает лето и начало осени 1917 года в России, когда никто не верил в то, что глава Временного правительства Александр Керенский удержится на своем посту.

Ранее сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко назвал обязательное условие для прекращения военного конфликта в Донбассе.