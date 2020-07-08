Уехавший с Украины политолог назвал возможный срок «переворота» против Зеленского
8 июля 2020, 11:44[ «Аргументы Недели» ]
В течение осени на Украине может произойти «переворот» против президента Владимира Зеленского. С соответствующим прогнозом выступил Ростислав Ищенко, политический эксперт, покинувший Украину после победы Евромайдана.
По словам аналитика, «переворот» способны организовать силы, которые победят по итогам намеченных на осень региональных выборов. Как отметил Ищенко, эти силы могут сформировать коалицию, которая будет «накрывать» большую часть областей, и потребовать у президента Зеленского организации досрочных выборов в Верховную Раду. Кроме того, процитированный «ПолитНавигатором» эксперт не исключил, что оппоненты главы государства могут захотеть провести и досрочные выборы президента.
Ранее в среду сообщалось, что Бен Ходжес, американский генерал, перечислил цели предполагаемого «вторжения» России на Украину.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.