Уехавший с Украины политолог назвал возможный срок «переворота» против Зеленского

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8 июля 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

В течение осени на Украине может произойти «переворот» против президента Владимира Зеленского. С соответствующим прогнозом выступил Ростислав Ищенко, политический эксперт, покинувший Украину после победы Евромайдана.

По словам аналитика, «переворот» способны организовать силы, которые победят по итогам намеченных на осень региональных выборов. Как отметил Ищенко, эти силы могут сформировать коалицию, которая будет «накрывать» большую часть областей, и потребовать у президента Зеленского организации досрочных выборов в Верховную Раду. Кроме того, процитированный «ПолитНавигатором» эксперт не исключил, что оппоненты главы государства могут захотеть провести и досрочные выборы президента.

Ранее в среду сообщалось, что Бен Ходжес, американский генерал, перечислил цели предполагаемого «вторжения» России на Украину.