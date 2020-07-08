Американский генерал назвал цели предполагаемого «вторжения» России на Украину

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8 июля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес, Ingo Wagner / globallookpress.com

Российская Федерация может «вторгнуться» на Украину не только ради снятия водной блокады с Крымского полуострова, но и для усиления своего присутствия в Черном море. С соответствующим заявлением выступил Бен Ходжес, американский генерал.

Военный США, процитированный интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», отметил, что в случае «наступления» России ее целями станут Одесса, Мариуполь и Бердянск. Кроме того, Ходжес допустил, что Москва может попытаться расширить территорию Приднестровья.

Официальный Киев и представители Запада регулярно обвиняют РФ в агрессивных планах в отношении Украины. Российское руководство подобные утверждения опровергает.

Ранее сообщалось, что политолог Сергей Станкевич предрек полную экономическую блокаду России, если она присоединит самопровозглашенные республики Донбасса.