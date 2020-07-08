Генерал США отказал Украине в военной помощи НАТО в случае «нападения» России
8 июля 2020, 09:58[ «Аргументы Недели» ]
Североатлантический альянс не окажет военную помощь Украине, если на страну «нападет» Российская Федерация. С соответствующим заявлением выступил американский генерал Бен Ходжес.
Как пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор», Ходжес отметил, что Украина не является членом НАТО, поэтому в случае «агрессии» России Киев может рассчитывать только на выражение протеста со стороны Запада и введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Кроме того, генерал допустил, что Турция закроет для РФ проливы Босфор и Дарданеллы.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Василий Дандыкин, отечественный военный эксперт, заподозрил НАТО в желании уничтожить украинский флот.
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