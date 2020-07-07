Военный аналитик из России заподозрил НАТО в намерении уничтожить флот Украины

Отечественный военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал появившуюся на страницах американских СМИ публикацию, где говорится, что перед флотом Украины поставят задачу собирать разведывательную информацию о кораблях РФ, которая будет передаваться системам запуска ракет, расположенным на берегу.
Как пишет издание «ПолитРоссия», после этого материала Дандыкин заподозрил Североатлантический альянс, оказывающий влияние на Киев, в желании уничтожить украинский флот. Специалист назвал «самоубийством» идею определять местоположение российских кораблей с помощью «маленьких катеров», имеющихся в распоряжении Украины.
Ранее сегодня сообщалось, что в соседней стране назвали предполагаемый срок отставки президента Владимира Зеленского.
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