Военный аналитик из России заподозрил НАТО в намерении уничтожить флот Украины

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7 июля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Украинские моряки, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал появившуюся на страницах американских СМИ публикацию, где говорится, что перед флотом Украины поставят задачу собирать разведывательную информацию о кораблях РФ, которая будет передаваться системам запуска ракет, расположенным на берегу.

Как пишет издание «ПолитРоссия», после этого материала Дандыкин заподозрил Североатлантический альянс, оказывающий влияние на Киев, в желании уничтожить украинский флот. Специалист назвал «самоубийством» идею определять местоположение российских кораблей с помощью «маленьких катеров», имеющихся в распоряжении Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что в соседней стране назвали предполагаемый срок отставки президента Владимира Зеленского.