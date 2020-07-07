Forbes написал о намерении Киева превратить Черное море в «ловушку» для флота РФ

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7 июля 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Украина собирается превратить Черное море в «ловушку» для российского флота с помощью ракет «Нептун». Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Как констатирует журнал Forbes, возможность боестолкновения между военными кораблями РФ и Украины обсуждать серьезно нельзя. Киев возложит на свои суда другую задачу – сбор сведений о потенциальном противнике – говорится в процитированной публикации.

Издание пишет, что украинской стороне проще и дешевле запускать ракеты не с моря, а с суши, поэтому ставка будет делаться на береговые ракетные комплексы, оснащенные ракетой «Нептун». Радиус действия данной ракеты – около 175 км – позволяет ей угрожать значительной части Черного моря.

Авторы американского журнала полагают, что Киев намерен превратить данное море в «ловушку» для РФ с помощью «Нептунов».

Ранее в Совете Федерации предрекли конец украинской государственности в случае ракетной атаки по Крымскому мосту.