В Совфеде предрекли конец государственности Украины в случае удара «Нептунами» по Крымскому мосту

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7 июля 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, Federation Council of Russia / globallookpress.com

В Совете Федерации предрекли катастрофические последствия для украинской государственности в случае применения Киевом ракет «Нептун» против Крымского моста. С соответствующим заявлением выступил член верхней палаты парламента РФ Франц Клинцевич.

Как отметил Клинцевич, ставший собеседником интернет-издания ФАН, «любое поражающее средство будет незамедлительно уничтожено, на какой бы удаленности от наших границ оно не находилось». Также представитель Совфеда спрогнозировал, что ракетная атака приведет к концу государственности Украины.

Ранее сообщалось, что Василий Дандыкин, отечественный военный эксперт, назвал оружие РФ для отражения возможного удара «Нептунами» по территории страны.