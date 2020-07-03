Аналитик предрек «очень жесткий» ответ РФ в случае ракетного удара Украины по Крымскому мосту

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3 июля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Крымский мост, Kremlin Pool / globallookpress.com

В случае удара Украины ракетами «Нептун» по Крымскому мосту ответ России будет «очень жестким» и «весьма печальным» для армии соседней страны. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам аналитика, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, гипотетическая атака по мосту станет нападением на суверенное государство. Как отметил Дандыкин, РФ «пресечет эти действия» так же, как попытку украинских кораблей пройти через Керченский пролив. Согласно точке зрения эксперта, в случае боевого применения «Нептунов» Киев ждут «худшие последствия», чем по итогам инцидента, произошедшего в ноябре 2018 года.

Ранее сегодня сообщалось, что Алексей Ситников, экс-консультант украинского политика Юлии Тимошенко, предсказал дальнейший развал страны.