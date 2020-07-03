Бывший консультант Юлии Тимошенко предсказал дальнейший распад Украины на части

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3 июля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Украины на акции перед офисом президента страны, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Процесс распада украинского государства на части продолжится. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад политтехнолог Алексей Ситников, бывший консультант лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Эксперт полагает, что Украина не сохранится в ее нынешних территориальных границах. Ситников назвал страну таким же «искусственным соединением, как СССР».

Процитированный «ПолитНавигатором» экс-консультант Тимошенко добавил, что ответственность за присоединение Крыма к России в 2014 году лежит только на Украине.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинский депутат Вадим Рабинович заявил об угрозе уничтожения страны из-за находящихся во власти «дебилов».