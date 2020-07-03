Бывший консультант Юлии Тимошенко предсказал дальнейший распад Украины на части
3 июля 2020, 09:50[ «Аргументы Недели» ]
Процесс распада украинского государства на части продолжится. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад политтехнолог Алексей Ситников, бывший консультант лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
Эксперт полагает, что Украина не сохранится в ее нынешних территориальных границах. Ситников назвал страну таким же «искусственным соединением, как СССР».
Процитированный «ПолитНавигатором» экс-консультант Тимошенко добавил, что ответственность за присоединение Крыма к России в 2014 году лежит только на Украине.
Ранее в пятницу сообщалось, что украинский депутат Вадим Рабинович заявил об угрозе уничтожения страны из-за находящихся во власти «дебилов».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.