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В Раде заявили об угрозе распада и уничтожения Украины из-за «дебилов» во власти

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Раде заявили об угрозе распада и уничтожения Украины из-за «дебилов» во власти
Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады, заявил, что Украине грозит развал. По данному вопросу парламентарий высказался некоторое время назад в беседе с журналистами, пишут российские СМИ.

По мнению процитированного РИА Новости Рабиновича, Украина оказалась на грани распада на части и уничтожения из-за «шароварных дебилов» во власти. Согласно точке зрения депутата, в стране в настоящий момент наблюдается кризис управления. Как отметил Рабинович, работой кабинета министров руководит «нездоровый» премьер Денис Шмыгаль, не знающий, что делать. Главу государства Владимира Зеленского, по словам представителя Рады, в последнее время видели «только в кино».

Ранее сообщалось, что киевский политолог Михаил Погребинский рассказал, почему маловероятно тюремное заключение для экс-президента Петра Порошенко в период нахождения у власти его сменщика Владимира Зеленского.

ДЦ

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