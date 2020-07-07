Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Капитан 1-го ранга назвал оружие РФ для отражения возможного ракетного удара Украины

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Капитан 1-го ранга назвал оружие РФ для отражения возможного ракетного удара Украины
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Названо оружие Российской Федерации, которое будет задействовано в случае удара по территории страны украинскими ракетами «Нептун». По данному вопросу высказался военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

По словам Дандыкина, ставшего собеседником «ПолитНавигатора», запущенные соседним государством ракеты могут «спокойно» сбить дислоцированные на Крымском полуострове комплексы «Панцирь». Кроме того, с «Нептунами» способна справиться российская авиация, вооруженная ракетами класса «воздух - воздух».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Денис Денисов озвучил выгоду украинского президента Владимира Зеленского от военного конфликта в Донбассе.

ДЦ

Происшествия

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

Федеральная служба безопасности РФ подозревает советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью