Названо оружие Российской Федерации, которое будет задействовано в случае удара по территории страны украинскими ракетами «Нептун». По данному вопросу высказался военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.
По словам Дандыкина, ставшего собеседником «ПолитНавигатора», запущенные соседним государством ракеты могут «спокойно» сбить дислоцированные на Крымском полуострове комплексы «Панцирь». Кроме того, с «Нептунами» способна справиться российская авиация, вооруженная ракетами класса «воздух - воздух».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Денис Денисов озвучил выгоду украинского президента Владимира Зеленского от военного конфликта в Донбассе.
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