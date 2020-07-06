Аналитик раскрыл выгоду войны в Донбассе для президента Украины Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский является «реинкарнацией» своего предшественника Петра Порошенко, действующему главе государства выгоден военный конфликт в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал эксперт Денис Денисов.
По словам аналитика, давшего комментарий «Московскому комсомольцу», Зеленский стал заложником ситуации вокруг Донбасса, «но она ему нравится». Как отметил Денисов, украинский президент может под предлогом продолжающего противостояния «клянчить» кредиты у Запада. Кроме того, на конфликт можно списывать экономические проблемы страны.
Ранее в понедельник сообщалось, что Александр Ходаковский, бывший комбриг ДНР, предсказал вероятное будущее самопровозглашенных республик Донбасса.
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