Бывший комбриг ДНР предсказал возможное будущее непризнанных республик Донбасса
6 июля 2020, 19:47[ «Аргументы Недели» ]
Непризнанные республики Донбасса могут стать Приднестровьем 2.0. С соответствующим прогнозом выступил Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».
Как напомнил процитированный изданием «Русская весна» Ходаковский, на территории Приднестровья находится военный контингент РФ. Реализация сценария второго Приднестровья, предполагающего размещение российских сил, по словам экс-комбрига, станет претворением в жизнь замысла, который он пытался «продвинуть» еще в 2014 году вместе с бывшим премьером ДНР Александром Бородаем.
Ранее украинский политик Алексей Журавко предрек крупный конфликт в стране из-за солдат НАТО.
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