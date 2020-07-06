Экс-депутат Верховной Рады предрек крупный конфликт на Украине из-за военных НАТО

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6 июля 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Учения НАТО, Spc. Ryan Lucas / globallookpress.com

Присутствие на Украине военнослужащих, представляющих армии Североатлантического альянса, неизбежно приведет к крупному конфликту в стране. С соответствующим прогнозом выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

Экс-парламентарий напомнил, что Конституция Украины запрещает размещение иностранных военных на ее территории. По словам Журавко, киевские власти «наплевали» на Основной закон.

Как пишет ИА REGNUM, бывший депутат предсказал, что из-за присутствия солдат НАТО в стране произойдет крупный конфликт.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Госдуме предрекли печальный конец Украины в случае войны с Россией.