Герой России предрек печальный конец Украины в случае военного конфликта с РФ

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6 июля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Интерфакс»

Украинский военный корабль, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Украину ждет печальный конец в случае военного конфликта с Российской Федерацией. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов.

Парламентарий отреагировал на заявление главы ВМСУ Алексея Неижпапы о том, что Киев готовится к «полномасштабной конфронтации» с соседним государством. Как отметил Красов, армия, имеющаяся в распоряжении властей Украины, не может вести «реальные боевые действия». Вероятная провокация в отношении РФ способна закончиться для страны «очень плачевно», предсказал собеседник СМИ.

Ранее политолог Андрей Бредихин заявил о готовности президента Владимира Зеленского начать новую большую войну в Донбассе.