Герой России предрек печальный конец Украины в случае военного конфликта с РФ
6 июля 2020, 15:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Интерфакс»
Украину ждет печальный конец в случае военного конфликта с Российской Федерацией. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов.
Парламентарий отреагировал на заявление главы ВМСУ Алексея Неижпапы о том, что Киев готовится к «полномасштабной конфронтации» с соседним государством. Как отметил Красов, армия, имеющаяся в распоряжении властей Украины, не может вести «реальные боевые действия». Вероятная провокация в отношении РФ способна закончиться для страны «очень плачевно», предсказал собеседник СМИ.
Ранее политолог Андрей Бредихин заявил о готовности президента Владимира Зеленского начать новую большую войну в Донбассе.
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