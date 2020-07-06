В Госдуме назвали вероятный срок уничтожения флота Украины в случае войны с РФ

Первый – Киев готов рискнуть имеющимися в его распоряжении кораблями ради провоцирования конфликта. В случае реализации такого сценария украинский флот может быть потоплен «в минуты», предсказал процитированный «Русской весной» депутат
Второй вариант – в командовании ВМСУ «сидят люди, которые не проходят медкомиссию на предмет головы» - отметил Вячеслав Никонов.
Ранее сообщалось, что Алексей Неижпапа заявил о задаче уничтожать корабли РФ.
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