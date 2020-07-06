В Госдуме назвали вероятный срок уничтожения флота Украины в случае войны с РФ

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6 июля 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Государственной Думе обозначили возможный срок уничтожения флота Украины в случае войны с Российской Федерацией. По данному вопросу высказался депутат Вячеслав Никонов.

Парламентарий прокомментировал заявление командующего украинскими ВМС Алексея Неижпапы о подготовке к «полномасштабной военной конфронтации» с РФ. Никонов назвал два варианта объяснения данного высказывания.

Первый – Киев готов рискнуть имеющимися в его распоряжении кораблями ради провоцирования конфликта. В случае реализации такого сценария украинский флот может быть потоплен «в минуты», предсказал процитированный «Русской весной» депутат

Второй вариант – в командовании ВМСУ «сидят люди, которые не проходят медкомиссию на предмет головы» - отметил Вячеслав Никонов.

Ранее сообщалось, что Алексей Неижпапа заявил о задаче уничтожать корабли РФ.