Неижпапа прокомментировал для журналистов отказ официального Киева от достройки крейсера «Украина». Глава ВМСУ напомнил, что данное судно, которое спустили на воду еще в советское время, предназначалось для борьбы с американскими авианосцами.
По словам Алексея Неижпапы, перед флотом Украины в настоящий момент подобных задач не стоит. Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» украинский военный, «нам надо уничтожать российские корабли», среди которых авианосцев нет.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Владимир Карасев предсказал присоединение Донбасса к России.
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