Командующий украинских ВМС заявил о задаче уничтожать российские корабли

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6 июля 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Украине «надо уничтожать российские корабли». С соответствующим заявлением в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил Алексей Неижпапа, занимающий должность командующего Военно-морскими силами бывшей советской республики.

Неижпапа прокомментировал для журналистов отказ официального Киева от достройки крейсера «Украина». Глава ВМСУ напомнил, что данное судно, которое спустили на воду еще в советское время, предназначалось для борьбы с американскими авианосцами.

По словам Алексея Неижпапы, перед флотом Украины в настоящий момент подобных задач не стоит. Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» украинский военный, «нам надо уничтожать российские корабли», среди которых авианосцев нет.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Владимир Карасев предсказал присоединение Донбасса к России.