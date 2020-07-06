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Оглашен прогноз о присоединении Донбасса к РФ с помощью обновленной Конституции

, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Донбасс сегодня»

Оглашен прогноз о присоединении Донбасса к РФ с помощью обновленной Конституции
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Обновленная Конституция Российской Федерации поможет Москве присоединить Донбасс. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил Владимир Карасев, московский политический эксперт.

Специалист отметил, что в 67-й статье Основного закона РФ теперь есть термин «федеральные территории». Карасев полагает, что внесение подобной коррективы позволяет вернуть исторические русские территории, которые после распада СССР остались в составе других бывших советских республик.

Согласно точке зрения политолога, на будущей встрече в «нормандском формате» официальному Киеву предъявят ультиматум по Особому статусу Донбасса. После того, как истечет срок выполнения данного требования, в Москве примут решение о принуждении украинской стороны к миру, предсказал Владимир Карасев.

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