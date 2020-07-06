Глава ВМСУ заявил о подготовке к «полномасштабной военной конфронтации» с Россией
6 июля 2020, 09:34[ «Аргументы Недели» ]
Военно-морские силы Украины готовятся к «полномасштабной военной конфронтации» с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Алексей Неижпапа, командующий ВМСУ.
Как пишет отечественное интернет-издание «Русская весна», Неижпапа допустил, что армия РФ может вторгнуться на территорию Херсонской области из Крыма. По словам главы ВМСУ, при таком варианте развития событий основной целью российских подразделений станет запуск воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Это позволит избавить полуостров от водной блокады, введенной официальным Киевом после присоединения региона к России.
Ранее сообщалось, что в ДНР проинформировали о новых потерях армии Украины в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.
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