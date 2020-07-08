Предсказана полная экономическая блокада России Западом в случае присоединения ЛДНР

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8 июля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Присоединение к Российской Федерации самопровозглашенных ДНР и ЛНР привело бы к негативным международным последствиям для Москвы. С соответствующим прогнозом выступил политический эксперт Сергей Станкевич.

По словам аналитика, процитированного «Красной весной», если Россия включит в свой состав республики Донбасса, ее обвинят в «аннексии» и «поддержке терроризма». Это, в свою очередь, приведет к ужесточению действующих ограничительных мер в отношении Москвы, отметил Станкевич. После этого последует полная экономическая и финансовая блокада РФ со стороны Запада.

Ранее в среду сообщалось, что украинский политолог Андрей Головачев заявил о начале активной подготовки войны с Россией президентом Владимиром Зеленским.