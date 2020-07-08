Украинский аналитик заявил о начале активной подготовки Зеленского к войне с РФ

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8 июля 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Владимир Зеленский начал активную подготовку к военному конфликту с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением выступил киевский политический эксперт Андрей Головачев, комментируя недавнее высказывание Алексея Неижпапы, который занимает должность командующего Военно-морскими силами Украины.

Неижпапа сообщил в разговоре с представителями СМИ, что украинская сторона готовится к полномасштабному вооруженному противостоянию с соседним государством. Согласно точке зрения процитированного «Рамблером» Андрея Головачева, глава ВМСУ не мог сделать данное заявление без согласования с президентом. По мнению аналитика, Неижпапа выступил в качестве ретранслятора позиции Владимира Зеленского.

Как отметил Головачев, теперь остается наблюдать, доведет ли украинский лидер отношения с Москвой до состояния войны или нет.

Ранее сообщалось, что на страницах американских СМИ появился материал, в котором названы причины неудач Зеленского на посту президента.