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National Interest раскрыл причины неудач идущего к провалу президента Зеленского

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

National Interest раскрыл причины неудач идущего к провалу президента Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский движется к своему провалу. Соответствующая точка зрения содержится в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Журнал National Interest выделил несколько причин неудач Зеленского на посту главы государства. Первой издание назвало зависимость украинского лидера от олигархов. Также авторы журнала отметили, что действующий президент стал жертвой собственной политической неопытности и наивности.

Еще одной причиной фиаско Владимира Зеленского является то, что изменить Украину, где все продается и покупается, практически невозможно, говорится в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что Василий Дандыкин, российский военный эксперт, заподозрил НАТО в намерении уничтожить украинский флот.

ДЦ

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