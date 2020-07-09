Обязательное условие для завершения войны на востоке Украины назвал политолог
9 июля 2020, 16:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Политический эксперт Ростислав Ищенко озвучил обязательное условие для завершения вооруженного противостояния в Донбассе, продолжающегося с весны 2014 года. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.
Ищенко назвал боевые действия на востоке Украины «мелкой точечкой на большом полотне глобального системного кризиса». Из слов политолога следует, что конфликт в Донбассе не прекратится до тех пор, пока не будет разрешен данный кризис.
Ранее в четверг сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, назвал «единственный вариант» возвращения Донецка и Луганска в состав Украины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.