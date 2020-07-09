Обязательное условие для завершения войны на востоке Украины назвал политолог

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9 июля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Политический эксперт Ростислав Ищенко озвучил обязательное условие для завершения вооруженного противостояния в Донбассе, продолжающегося с весны 2014 года. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Ищенко назвал боевые действия на востоке Украины «мелкой точечкой на большом полотне глобального системного кризиса». Из слов политолога следует, что конфликт в Донбассе не прекратится до тех пор, пока не будет разрешен данный кризис.

Ранее в четверг сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, назвал «единственный вариант» возвращения Донецка и Луганска в состав Украины.