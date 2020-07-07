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ЛНР сделала экстренное заявление об уничтожении бойцов ВСУ в ответ на артобстрел

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

ЛНР сделала экстренное заявление об уничтожении бойцов ВСУ в ответ на артобстрел
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Военнослужащие 93-й бригады Вооруженных сил Украины атаковали сегодня из артиллерийских орудий поселок Донецкий, расположенный в Луганской области. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции непризнанной ЛНР.

В результате обстрела получили повреждения четыре дома. Один из снарядов поразил хозяйственную постройку, погиб домашний скот.

В ходе ответного удара бойцы ЛНР уничтожили двух украинских военных, двое ранены. Также выведена из строя гаубица.

Ранее сообщалось, что киевский политический эксперт Олег Соскин в разговоре с представителями российских интернет-СМИ спрогнозировал возможный срок отставки президента Владимира Зеленского.

ДЦ

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