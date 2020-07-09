Гордон раскрыл «единственный вариант» быстрого возвращения ДНР и ЛНР Украине
9 июля 2020, 15:23[ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Гордон, киевский журналист, назвал «единственный вариант» возвращения территорий, контролируемых властями непризнанных ДНР и ЛНР, Украине. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Гордона.
По словам журналиста, Украина сможет реинтегрировать Донецк и Луганск только в том случае, если пандемия коронавируса COVID-19 спровоцирует экономический крах России, сопровождающийся массовыми протестными выступлениями.
Киевские власти обвиняют российскую сторону в прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР. В Москве подобные утверждения отрицают.
Ранее сообщалось, что эксперт Юрий Кот предсказал разгром Украины Россией без единого выстрела в случае агрессии Киева.
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