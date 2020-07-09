Гордон раскрыл «единственный вариант» быстрого возвращения ДНР и ЛНР Украине

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9 июля 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Дмитрий Гордон, киевский журналист, назвал «единственный вариант» возвращения территорий, контролируемых властями непризнанных ДНР и ЛНР, Украине. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Гордона.

По словам журналиста, Украина сможет реинтегрировать Донецк и Луганск только в том случае, если пандемия коронавируса COVID-19 спровоцирует экономический крах России, сопровождающийся массовыми протестными выступлениями.

Киевские власти обвиняют российскую сторону в прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР. В Москве подобные утверждения отрицают.

Ранее сообщалось, что эксперт Юрий Кот предсказал разгром Украины Россией без единого выстрела в случае агрессии Киева.