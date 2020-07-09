Предсказан разгром Украины Россией без единого выстрела в случае нападения ВСУ

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9 июля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае нападения Вооруженных сил Украины Россия разгромит соседнее государство без единого выстрела. С соответствующим заявлением выступил журналист и общественник Юрий Кот, говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», эксперт напомнил, что во время присоединения Крыма к России подавляющее большинство дислоцированных на полуострове украинских военных перешло на сторону Москвы. Тот же самый сценарий повторится на всей территории соседней страны, если там появятся силы РФ, отметил Кот.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский аналитик Дмитрий Джангиров рассказал, почему России невыгодно нападать на Украину.