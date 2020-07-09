Предсказан разгром Украины Россией без единого выстрела в случае нападения ВСУ

В случае нападения Вооруженных сил Украины Россия разгромит соседнее государство без единого выстрела. С соответствующим заявлением выступил журналист и общественник Юрий Кот, говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет ФБА «Экономика сегодня», эксперт напомнил, что во время присоединения Крыма к России подавляющее большинство дислоцированных на полуострове украинских военных перешло на сторону Москвы. Тот же самый сценарий повторится на всей территории соседней страны, если там появятся силы РФ, отметил Кот.
Ранее сегодня сообщалось, что киевский аналитик Дмитрий Джангиров рассказал, почему России невыгодно нападать на Украину.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.